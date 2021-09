Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha condannato due tifosi del Fussballclub Zürich (FCZ) a una pena detentiva con la condizionale per aver aggredito i sostenitori della squadra tedesca del Bayer Leverkusen nel 2018. I due tifosi violenti, di 31 e 28 anni, sono stati condannati rispettivamente a 6 e 7 mesi di prigione. Tuttavia, non dovranno andare dietro le sbarre: la pena detentiva è sospesa con la condizionale, con un periodo di prova di due anni. La sentenza può tuttavia ancora essere impugnata. I due non hanno precedenti penali, ma la Corte ha stabilito che una multa non sarebbe stata sufficiente.

Le violenze erano avvenute il 25 ottobre 2018 a margine dell’incontro di Europa League tra Zurigo e Bayer Leverkusen, vinto dai padroni di casa per 3-2. I tifosi della compagine tedesca, nonostante la sconfitta, dopo la partita si sono recati sulla Langstrasse per continuare la serata. Lì alcuni supporter zurighesi - una quindicina in totale - hanno attaccato e «picchiato senza motivo» i malcapitati. Tre fan del Leverkusen sono stati feriti da calci e pugni e hanno dovuto essere medicati.

La telecamera di sorveglianza di un hotel ha registrato l’aggressione ai tifosi tedeschi. In totale sono stati successivamente fermati dieci tifosi, fra i quali i due appena condannati che erano chiaramente identificabili dalle riprese video. Gli altri dovranno invece rispondere delle loro azioni in processi separati.

La telecamera come arma della difesa

Dopo l’arresto, i due zurighesi hanno fatto un «accordo» con le parti lese. Li hanno pagati 9.720 franchi perché rinunciassero a procedere con l’azione penale. Tuttavia è servito a poco: il caso è arrivato comunque sul banco del tribunale perché un attacco del genere è considerato un reato perseguibile d’ufficio.

Gli avvocati hanno chiesto l’assoluzione per i loro clienti per motivi formali. Le immagini della telecamera di sorveglianza su cui è stato registrato l’attacco non erano ammissibili come prova perché la telecamera proveniva da un hotel, cioè da privati. Secondo una decisione di principio del Tribunale federale, tuttavia, le immagini di telecamere private possono anche essere ammesse come prova nei casi di reati gravi. La corte distrettuale ha anche supposto che la magistratura zurighese avrebbe pure potuto scattare le foto da sé. Pertanto, tali immagini sono state considerate utilizzabili.

