Per motivi ancora sconosciuti, poco dopo la partenza attorno alle 15.30 l’ultraleggero ha avuto un calo di prestazione. Il pilota - indica la polizia cantonale in un comunicato diffuso in serata - è riuscito a effettuare un ammaraggio d’emergenza a un centinaio di metri dalla riva. Un uomo che si trovava su una barca ha osservato l’incidente e ha soccorso il 49.enne, poi condotto in ospedale per controlli.