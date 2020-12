Il veicolo si è fermato sul lato sinistro, incastrato tra due alberi. Entrambi i passeggeri sono stati in grado di allertare la Rega, ma a causa del maltempo il salvataggio in elicottero non è stato possibile. Per recuperare i due occupanti sono dovuti intervenire i pompieri, i forestali e gli uomini del servizio di manutenzione stradale. Uno dei feriti versa in condizioni critiche, scrive la polizia.