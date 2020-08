Oggi, sabato 29 agosto, a Berna si è tenuta la 34° Assemblea generale ordinaria dell’Azione per una Svizzera Neutrale e Indipendente (ASNI), un’associazione che conta più di 40'000 membri in tutto il paese. Tra le varie decisioni i 400 presenti hanno eletto all’unanimità il Consigliere nazionale ticinese Piero Marchesi alla vicepresidenza dell’ ASNI affiancandolo a Barbara Keller-Inhelder per la Svizzera tedesca e Oswald Kessler per la Svizzera romanda, tutti già in carica.