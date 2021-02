Pierre Maudet rimane senza dipartimento

Inoltre, la Corte ritiene che il fatto che l’esecutivo abbia ritirato a Maudet il Dipartimento dello sviluppo economico (DDE) non gli abbia procurato un pregiudizio irreparabile: il consigliere di Stato «ha mantenuto il suo stipendio e il suo posto nel collegio come organo politico e decisionale». Secondo i giudici, anche un «possibile danno alla reputazione» non costituisce un pregiudizio irreparabile.

Il provvedimento dell’esecutivo di ottobre non è legato alla vicenda che ha condotto ieri alla condanna in prima istanza del politico indipendente (ex liberale radicale) per accettazione di vantaggi per il suo viaggio con la famiglia ad Abu Dhabi.