Attenzione alle pile a bottone, se ingoiate da un bambino possono metterne in pericolo la vita, o cambiarla radicalmente. È l’allarme lanciato oggi dai pediatri svizzeri, che segnalano un drammatico aumento di casi di questo tipo durante il semi-confinamento.

In occasione della giornata mondiale dedicata a questi dispositivi tecnologici, che cade domani, gli ospedali pediatrici di Basilea e Zurigo intendono aumentare la consapevolezza dei rischi posti da queste piccole batterie, che spesso troviamo in orologi o giocattoli.

Se un bambino ne ingoia una, «la sua vita può cambiare bruscamente», avvertono, aggiungendo che i genitori sono poco consapevoli delle conseguenze devastanti che questo gesto può avere. In pochi minuti la batteria innesca infatti una reazione chimica nell’esofago che provoca ustioni che possono portare a gravi disabilità. Il bimbo non può più deglutire normalmente e deve essere alimentato con un tubo. In alcuni casi, l’esito può essere fatale.