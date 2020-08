Piogge torrenziali si sono abbattute fra ieri e oggi sulla Svizzera orientale. Il livello più alto è stato misurato a Urnäsch, in Appenzello esterno, con 90 litri per metro quadrato nell’arco di 24 ore. Nella città di San Gallo sono caduti 63 litri.

Le precipitazioni hanno interessato principalmente le Prealpi della Svizzera centrale e orientale, dalla valle Muotathal, passando per il Toggenburgo e fino al Säntis, dove sono caduti tra i 60 e i 90 litri di pioggia per metro quadro.

Le forti precipitazioni hanno raggiunto anche l’Altipiano, ha detto a Keystone-ATS Urs Graf, di MeteoSvizzera. La stazione di Buchs-Aarau ha misurato 46 litri in un’ora, un record. A Beromünster (LU), sono caduti 29 litri d’acqua per metro quadrato in un’ora.