Solo lo Stato può impedire che dati privati sensibili finiscano in mano a banche, assicurazioni o grandi multinazionali. Per evitare che ciò accada, varie organizzazioni hanno consegnato oggi alla Cancelleria federale 64 mila firme contro la nuova legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (LSIE) che istituisce la cosiddetta identità elettronica.

Approvata lo scorso settembre dal Parlamento, la legge prevede che siano i privati a gestire il futuro sistema di identità digitale (eID). La Confederazione entrerebbe in gioco unicamente qualora essi non dovessero riuscire nel loro intento.

«L’eID è il cuore della democrazia digitale. In futuro, ci permetterà di esercitare i nostri diritti politici, come la firma di iniziative e referendum su Internet», afferma Daniel Graf, co-fondatore di Public Beta e co-fondatore della campagna pubblicitaria citato in una nota odierna. Per questo, la garanzia dell’identità elettronica deve rimanere un compito centrale del Governo e non deve cadere nelle mani di società private a scopo di lucro.