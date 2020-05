Dopo la conferenza stampa delle 14.30 in cui il capo del Dipartimento federale di giustizia Karin Keller-Sutter ha informato la popolazione e la stampa sulla riapertura delle frontiere con la Germania, la Francia e l’Austria dal 15 giugno, il Consiglio federale ha indetto un altro incontro formativo alle 15 per presentare le misure di accompagnamento volte a stabilizzare lo sport svizzero. Presenti la consigliera federale e capo del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) Viola Amherd e il direttore dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO) Matthias Remund.

Il Consiglio federale ha definito gli ambiti di applicazione delle misure e i parametri finanziari fondamentali per un pacchetto di stabilizzazione a favore dello sport svizzero. Il Consiglio federale ha previsto contributi di 350 milioni di franchi per le spese d’esercizio delle leghe di calcio e di hockey su ghiaccio e di 150 milioni di franchi a favore dello sport di massa e dello sport di punta. Dalle società locali ai club di professionisti fino alle associazioni sportive, le colonne portanti del sistema sportivo svizzero sono minacciate dalle conseguenze della pandemia di coronavirus quali il crollo delle vendite di biglietti e di abbonamenti stagionali, l’annullamento di manifestazioni sportive di piccole e grandi dimensioni e le disdette degli sponsor.

Durante la conferenza stampa, il capo del Dipartimento della difesa Viola Amherd ha detto che il Consiglio federale aveva già messo a disposizione un pacchetto di aiuti per tentare di arginare il crollo dello sport in Svizzera. «La portata del settore sportivo, oltre a svolgere un ruolo centrale, ha anche un impatto sociale e sul benessere fisico della popolazione», ha aggiunto. Per garantire l’esercizio fino alla fine della stagione 2020/21, oltre ai 350 milioni elargiti dal Consiglio federale a favore del calcio e dell’hockey, sono stati messi a disposizione 150 milioni per lo sport di massa e di punta e 170 milioni a fondo perso per i piccoli club. Inoltre, sono state garantite le sovvenzioni per «Gioventù e sport».

Rispondendo a una domanda relativa ai finanziamenti a fondo perduto per lo sport professionistico, Amherd ha puntualizzato che questo settore «ha la possibilità di rimborsare i crediti, per questo non abbiamo messo a disposizioni cifre a fondo perso. Sono società anonime che cercano di ottenere degli utili e questo non è paragonabile allo sporto amatoriale». La Confederazione, in sostanza, non intende pagare i salari «stratosferici» di alcuni professionisti.

Prestiti rimborsati entro 5 anni

Dal canto suo, il direttore dell’Ufficio federale dello sport Matthias Remund ha sottolineato che il 30% delle entrate dei diritti televisivi devono essere garantiti e i club che ricevono questi prestiti non possono aumentare i salari, ma devono fare in modo che entro 3 anni queste rimunerazioni si riducano del 20%. I prestiti elargiti dalla Confederazione, inoltre, dovranno essere rimborsati entro 5 anni.

Quando potremmo tornare a giocare a calcio senza paura?

«Purtroppo attualmente non è possibile - ha detto Amherd rispondendo a una domanda -. Dobbiamo vedere come si evolve la pandemia e monitorare la situazione in base ai successivi step in agenda. Dobbiamo prima avere i risultati di queste prime due fasi di apertura». Prendendo come esempio la Germania, dove la Bundesliga è ripartita, ma a porte chiuse, la consigliera federale ha rilevato che «si sono fissate delle regole ben precise per la ripartenza, ma ci sono già stati episodi di squadre poste in quarantena. Il nostro obiettivo come Consiglio federale è quello di tornare ad avere delle partite come le avevamo prima, quindi con i tifosi e le porte aperte degli stadi».

Prestiti a favore delle leghe professionali di calcio e di hockey

Le restrizioni durature imposte sulla base delle norme legali adottate nel quadro della pandemia presentano gravi conseguenze per le leghe di calcio e di hockey su ghiaccio, per le rispettive società e per il settore economico sportivo. Anche le attività per le nuove leve sono esposte a importanti ripercussioni. Per garantire l’esercizio sino alla fine della stagione 2020/2021, si prevede di concedere prestiti restituibili per un importo complessivo di 350 milioni di franchi.

In una prima fase è previsto il versamento di 175 milioni di franchi per compensare le perdite di guadagno dal 1. giugno ai successivi sei mesi. Nel caso in cui le partite dovessero poter aver luogo soltanto in misura limitata per un periodo di 12 mesi, sarà concessa una seconda serie di prestiti per un importo complessivo di ulteriori 175 milioni di franchi nel quadro del Preventivo 2021 della Confederazione. Le due serie di prestiti comportano 100 milioni di franchi a favore della lega del calcio e 75 milioni di franchi per la lega di hockey su ghiaccio. I prestiti saranno versati tramite le leghe nazionali e sono legati a obblighi e condizioni: deve essere creato un fondo di sicurezza solidale per i rischi futuri e i prestiti federali non devono essere utilizzati per finanziare gli stipendi superiori alla media dei giocatori. Inoltre, le attività a favore delle nuove leve dovranno proseguire con la stessa intensità precedente alla pandemia.

Aiuti anche allo sport di massa e allo sport di punta

Oltre al calcio e all’hockey su ghiaccio, anche lo sport di massa e gli altri sport di competizione sono fortemente colpiti dalle misure di protezione adottate dalla Confederazione contro la pandemia di COVID-19 (annullamento di manifestazioni organizzate dalle società, disdette degli sponsor e mancate tasse d’iscrizione). Il 20 marzo il Consiglio federale ha già approvato il versamento di 50 milioni di franchi in qualità di contributi a fondo perso a società e organizzazioni sportive in difficoltà finanziarie. Il Consiglio federale ritiene che la crisi si ripercuoterà fortemente sullo sport di massa soprattutto nei mesi avvenire e che il bisogno di misure di sostegno crescerà notevolmente. Per tale ragione si prevede di stanziare ulteriori 50 milioni di franchi per il 2020 e di iscrivere ulteriori 100 milioni di franchi nel Preventivo 2021. L’obiettivo è impedire che le strutture sportive svizzere, basate in larga misura sul volontariato, subiscano danni duraturi.

Prestiti restituibili alle organizzazioni sportive internazionali

Il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DDPS di verificare la possibilità di concedere prestiti rimborsabili alle organizzazioni sportive internazionali. La misura non concerne le organizzazioni più stabili finanziariamente quali la FIFA, il Comitato olimpico internazionale e l’UEFA. In Svizzera hanno la loro sede circa 60 federazioni sportive internazionali. Per alcune si prospetta il pericolo di insolvenza, ad esempio a causa dell’annullamento di grandi manifestazioni sportive di livello nazionale e internazionale. È previsto che il Comitato olimpico internazionale partecipi alla misura di sostegno per un valore pari al 50% e che i Cantoni in cui le federazioni hanno la loro sede e la Confederazione si assumino il restante 50%.

