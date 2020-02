I decreti sottoposti all’approvazione del parlamento prevedono uno stanziamento totale di 2,759 miliardi di franchi. Di questa somma verrebbero effettivamente versati 297,4 milioni di dollari americani: 197,7 per acquistare azioni dell’IBRD e dell’IFC; 99,7 per i titoli dell’AfDB. La somma restante servirebbe come capitale di garanzia (GBM: 649 milioni di dollari; AfDB: 1562 milioni di dollari e per le riserve da impiegare in caso di oscillazioni dei cambi.