I fatti risalgono all’aprile 2014: il tedesco stava viaggiando dalla Baviera a Ginevra, quando poco prima della mezzanotte è incappato in un radar sull’autostrada A1, all’altezza di Oberbuchsiten (SO). L’apparecchio aveva registrato una velocità di 237 km/h, il che, dedotto il margine di tolleranza, significava che il limite di velocità era stato superato di 110 km/h.

In prima istanza, la giustizia solettese gli aveva inflitto una pena di 16 mesi, otto dei quali da scontare, per violazione grave qualificata delle norme della circolazione e per guida senza patente. In quell’occasione, ricorda il TF nella sentenza pubblicata oggi, l’uomo non si era presentato in tribunale.