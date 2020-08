In due distinti episodi, in città a Berna e nell’abitato di Muttenz (BL), la polizia ha fermato due pirati della strada che, su arterie limitate a 50 km/h, circolavano a circa 120 km/h.

In un controllo effettuato sulla Effingerstrasse, non lontano dalla stazione della città federale, sabato mattina alla 1.05, gli agenti hanno individuato una vettura che circolava, dopo deduzione della tolleranza, a 123 km/h. La persona al volante non disponeva della licenza di condurre, indica un comunicato diramato stamani dal Ministero pubblico di Berna-Mittelland.