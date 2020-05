In Svizzera il secondo fine settimana di maggio coincide generalmente con l’apertura delle piscine. A causa della crisi del coronavirus, il Consiglio federale la permetterà verosimilmente a partire dall’8 giugno. Ma i gestori, anche in Ticino, pensano piuttosto alla metà di giugno-inizio luglio.

Barascud deplora che il Comune di Tramelan, nel Giura bernese, abbia deciso, come annunciato giovedì scorso, di rinunciare definitivamente alla riapertura quest’anno. Per il momento, il presidente dell’APRT non è comunque al corrente di provvedimenti analoghi altrove né al sud delle Alpi né in Romandia.