La preferenza per il car sharing invece che per i trasporti pubblici in tempi di pandemia ha giovato alle finanze di Mobility. La cooperativa attiva nel settore della condivisione dell’auto ha infatti archiviato il 2020 con un utile netto di 2,7 milioni di franchi, quasi un milione in più rispetto all’anno prima.

La società di noleggio è dunque riuscita a chiudere l’esercizio nelle cifre nere a livello di redditività nonostante il coronavirus. Ciò è stato possibile grazie a un netto recupero nella seconda parte del 2020, precisa Mobility in un comunicato odierno.

Secondo logica, il lockdown della scorsa primavera ha inizialmente fatto diminuire di non poco le prenotazioni, arrivate a crollare di circa la metà. La conseguenza è stata un calo del fatturato su base annua del 4,2% a 75,6 milioni.

Come detto però, i numeri della società si sono in seguito rapidamente risollevati. Molti clienti hanno scelto il car sharing e non i mezzi pubblici per svolgere viaggi occasionali. La performance positiva è pure da far risalire a un’efficace gestione dei costi, sottolinea Mobility.

Ad aver utilizzato il servizio nel 2020 sono state 245’000 persone, ovvero 21’000 in più (+9%) del 2019. In particolare sono fortemente cresciuti gli utenti nelle città, con l’auto molto gettonata da chi ha trascorso le vacanze estive in Svizzera.

Per il futuro Mobility intende come noto affidarsi esclusivamente a veicoli elettrici. L’obiettivo è che l’intero parco vetture sia di questo genere al più tardi entro il 2030. Tuttavia, la cooperativa ha indicato che ciò richiederà un grande sforzo, citando la costruzione di 1540 stazioni di ricarica in tutto il Paese. L’azienda punta inoltre alla neutralità climatica entro il 2040.

©CdT.ch - Riproduzione riservata