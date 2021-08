Nella settimana fra il 16 e il 22 agosto i casi di coronavirus e i ricoveri ospedalieri sono ulteriormente aumentati. I decessi dichiarati rimangono sotto la soglia di 1 per 100.000 abitanti, secondo il rapporto settimanale dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Nei giorni presi in considerazione sono stati dichiarati 17.963 casi, un dato pari ad un aumento del 27% rispetto alla settimana precedente. L’incidenza ha oscillato fra i 111/100.000 del Ticino e i 304/100.000 di Appenzello Interno. In 22 cantoni il tasso di incidenza è aumentato di più del 10%, in 4 cantoni è rimasto praticamente uguale (± 10%) e in Liechtenstein è diminuito di più del 10%.

Nella fascia d’età dai 20 ai 29 anni sono stati dichiarati oltre 4.200 casi confermati in laboratorio. In rapporto all’intera popolazione, questa fascia d’età è stata quella maggiormente colpita, con oltre 400 casi alla settimana per 100.000 abitanti. Le meno colpite sono risultate quelle dai 70 anni in su, con tassi di incidenza inferiori a 40 casi su 100.000 abitanti.

I test effettuati sono stati 162.718 (59% PCR e 41% antigenici rapidi), dato pari a un incremento del 16%. La quota di PCR positivi è rimasta del 18% ed è risultata piuttosto stabile anche quella degli antigenici (da 4,2% a 4,6%).

Ricoveri e morti

I ricoveri sono stati 446, contro i 289 della settimana precedente. In cifre assolute, la maggior parte dei ricoveri ospedalieri è stata dichiarata per la fascia d’età tra i 50 e i 59 anni (110). L’età mediana dei ricoverati si è attestata a 54 anni. All’UFSP sono stati dichiarati 23 decessi in relazione alla COVID-19. Nello stesso momento della settimana precedente ne erano stati segnalati 14.

No ai cani da fiuto

Difficilmente si vedranno in un futuro prossimo cani addestrati a fiutare le persone contagiate dalla COVID-19. Benché i primi risultati siano promettenti, gli studi al riguardo eseguiti all’università di Ginevra sono ancora in corso. Il Consiglio federale preferisce affidarsi ai certificato COVID. Lo scrive lo stesso governo in risposta ad un’interpellanza di Isabelle Moret (PLR/VD).

Forte di informazioni diffuse dallo stesso esecutivo, la consigliera nazionale vodese sostiene che diversi studi evidenziano un tasso di precisione del 90% con questo metodo di rilevamento del virus. Benché consapevole di simili risultati, il Consiglio federale non è però disposto ad introdurre un tale sistema di rilevamento nella sua prossima strategia antipandemica.

Non solo lo studio condotto dall’ospedale universitario di Ginevra non è ancora terminato ma, in seguito all’evoluzione positiva della situazione epidemiologica, «l’esiguo numero di nuove infezioni non ha permesso di valutare il grado di riuscita con cui i cani rilevano i portatori del virus SARS-CoV-2».

Oltre a ciò, la mancanza sia di cani già addestrati che di conduttori necessari per la loro formazione, che richiede molto tempo (diverse settimane), rappresenta un ostacolo al loro impiego in occasione di una grande manifestazione o in un aeroporto.

Alla luce di simili considerazioni, sebbene i risultati preliminari non ancora pubblicati siano incoraggianti, l’impiego dei cani da fiuto non sarà integrato nella prossima strategia di test, scrive l’esecutivo. Saranno insomma favoriti altri approcci, in particolare l’utilizzo del certificato COVID.

