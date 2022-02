Più controlli su piloti ed equipaggio

Migliorare la sorveglianza sanitaria dei piloti e dei controllori del traffico aereo e permettere lo svolgimento di esami senza preavviso del tasso di alcolemia sul personale di volo, il tutto a beneficio della sicurezza. Sono questi i punti salienti della revisione parziale della legge sulla navigazione aerea adottata oggi, insieme alle modifiche di ordinanza connesse, dal Consiglio federale. L’entrata in vigore è prevista per l’inizio di maggio.

La revisione, scrive il governo in una nota, consente di migliorare la diagnosi precoce di malattie psichiche e fisiche di membri dell’equipaggio e controllori aerei. La nuova disposizione è stata adottata in risposta allo schianto di un velivolo Germanwings deliberatamente causato dal copilota nel 2015, che fece 150 vittime.

Inoltre, d’ora in poi l’UFAC potrà disporre in qualsiasi momento controlli a campione del tasso di alcolemia sul personale. Così facendo, non solo sarà possibile prevenire in maniera tempestiva un eventuale abuso di alcol, ma si garantirà anche che i membri dell’equipaggio svolgano i propri compiti in modo responsabile. Regolamentato nell’apposita ordinanza, il processo di controllo vero e proprio si basa sulle disposizioni attuali del diritto europeo nonché sulle prescrizioni di quello svizzero in materia di circolazione stradale.