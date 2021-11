In Svizzera è necessario un maggior controllo su internet dei discorsi d’odio e della dilagante disinformazione che circola in rete. È quanto sostiene il Consiglio federale, che sta valutando l’idea di regolamentare in futuro le piattaforme come Facebook e YouTube. L’obiettivo è anche quello di rafforzare i diritti degli utenti e affrontare le pratiche commerciali non trasparenti.

Le piattaforme di comunicazione come i motori di ricerca (ad esempio Google, i social network - come Twitter e Facebook - oppure le piattaforme multimediali (pensando a YouTube) sono utilizzate da gran parte della popolazione in Svizzera e guadagnano sempre più importanza nella formazione delle opinioni, ma non sottostanno ad alcuno standard giornalistico. La disinformazione è quindi dilagante, poiché le piattaforme non hanno alcun obbligo di garantire la veridicità dei contenuti pubblicati. Dall’altro lato però questi nuovi media offrono opportunità per un’ulteriore democratizzazione della comunicazione pubblica.