La decisione

L’obbligo del telelavoro e la quarantena dei contatti restano in vigore fino alla fine di febbraio, mentre le regole 2G, 2G+ e le altre disposizioni fino alla fine di marzo – Ridotta a 9 mesi la validità del certificato COVID – Cambiano le regole per entrare in Svizzera – Alain Berset: «Il numero dei casi è molto più alto, ma non è escluso un allentamento anticipato»