La decisione del Consiglio federale di autorizzare nuovamente manifestazioni con oltre 1.000 persone dal primo ottobre è fonte di preoccupazione per gli ambienti sanitari romandi, che chiedono misure restrittive. «Osserviamo un lento ma inesorabile aumento delle infezioni e dei focolai epidemici in Svizzera. Le misure adottate nelle ultime settimane permettono di limitarle, ma non di bloccarle», dichiara Philippe Eggimann, presidente della Società medica della Svizzera romanda in un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano friburghese La Liberté e dai suoi giornali partner. «Non è ragionevole aumentare i rischi di trasmissione», aggiunge.