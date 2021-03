Nell’ambito degli stupefacenti si sono gonfiate le quantità scoperte di eroina (da 20 a 55 chili) e cocaina (da 124 a 162 chili). In aprile in particolare, in occasione di un’ispezione presso Thayngen (SH), i collaboratori dell’AFD si sono imbattuti in 30 kg di polvere bianca nascosti nel vano di carico di un autocarro. Nel settore del contrabbando e della criminalità non si sono invece osservati grandi cambiamenti.