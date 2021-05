Più generosità per le future pensionate a 65 anni

Circa l’aumento dell’età di pensionamento, tale passo dovrebbe avvenire in quattro tappe, secondo la CSSS-N, così come proposto sia dal Governo che dalla Camera dei cantoni, precisano i servizi del Parlamento in un comunicato diffuso oggi. Tuttavia, rispetto al Consiglio federale e al Consiglio degli Stati che considerano le prime nove classi d’età, la commissione prevede misure di compensazione più generose per le prime sei classi di età delle donne interessate dall’aumento dell’età di pensionamento (18 voti a 7).

Stando alla maggioranza della commissione, però, le donne dovrebbero poter smettere di lavorare a partire da 63 anni, come il Consiglio degli Stati, mentre il Consiglio federale voleva che tale possibilità fosse consentita dai 62 anni (15 voti a 8 e 1 astensione). Con 14 voti a 11, la CSSS-N respinge l’aumento della franchigia per i beneficiari di rendita attivi deciso dal Consiglio degli Stati. Queste persone devono piuttosto avere la possibilità di rinunciare alla franchigia per poter aumentare la pensione anche in caso di basso reddito (17 voti a 8). Infine, per permettere agli anziani di continuare a vivere a casa la commissione propone di ridurre da un anno a 90 giorni il termine di attesa per l’assegno per grandi invalidi (14 voti a 11).