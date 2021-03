In totale si sono registrati 180 morti, 47 dei quali per motivi di salute (ad esempio infarti). Altri 21 sono deceduti praticando sport come deltaplano, parapendio, base-jumping o mountain bike. Per incidenti nel corso di classiche escursioni di montagna, i decessi sono stati 112 (120 l’anno scorso). Per motivi facilmente comprensibili, la quota di vittime straniere è molto inferiore rispetto agli scorsi anni: si è passati da circa il 40% al 27%.