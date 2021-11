La situazione è altrettanto tesa per le imprese culturali: circa i tre quarti indicano che la cifra d’affari dello scorso anno si situa al di sotto dell’80%, per circa la metà addirittura sotto il 40%, di quella realizzata abitualmente prima della pandemia.

Per quanto riguarda la (pre)vendita di biglietti, questa si situava nel 2020 sotto il 20% per circa la metà delle imprese intervistate. Le cifre per l’anno in corso sono di poco superiori.