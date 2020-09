Questo studio commissionato dalla Fondazione Jacobs - che sarà pubblicato lunedì e di cui riferisce oggi la «NZZ am Sonntag» - ha esaminato gli effetti economici di un’espansione qualitativa degli asili nido e delle famiglie diurne, nonché dei programmi di sostegno per i bambini svantaggiati in Svizzera. Esso valuta che gli investimenti nell’ampliamento dell’istruzione e della cura della prima infanzia porteranno a un «sensibile» aumento della crescita economica; più precisamente, il PIL dovrebbe crescere di circa 3,4 miliardi di franchi all’anno. Tuttavia, secondo l’istituto di ricerca, questi effetti saranno completamente visibili solo dopo 80 anni.

BAK Economics ha preso in considerazione un programma di investimento decennale nel settore della cura della prima infanzia. Gli autori concludono che spese mirate in servizi di sostegno per i bambini fino ai 4 anni sono redditizi per lo Stato già dopo poco più di dieci anni. Con una migliore impostazione nel corso dei primi quattro anni di vita ci guadagnerebbero sia le collettività che i genitori e i figli, indipendentemente dalla loro origine, dal luogo di residenza o dal reddito.