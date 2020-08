Rafforzare il mandato dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per proteggere più efficacemente le frontiere esterne allo spazio Schengen. È lo scopo del recepimento e della trasposizione del rivisto regolamento UE in materia, del quale il Consiglio federale ha licenziato il messaggio.

Per la sicurezza di tutta Europa e anche della Svizzera è fondamentale che il sistema Schengen/Dublino funzioni, viene spiegato in un comunicato governativo odierno. A tal fine è necessaria una protezione efficace alle frontiere esterne.

L’obiettivo principale della revisione del regolamento Ue è in particolare colmare le lacune esistenti e fornire a Frontex personale e mezzi sufficienti per svolgere più efficacemente i suoi compiti nel quadro della gestione delle frontiere e dei rimpatri. Inoltre, viene rafforzato il mandato per sostenere gli Stati Schengen nell’ambito dei rimpatri e della cooperazione con i Paesi terzi.