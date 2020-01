La presenza dei vari dipartimenti su Twitter, Facebook, YouTube o Instagram non è per niente uniforme, secondo la CdG-N. Per questo motivo, si legge in un comunicato, il governo ha incaricato la Cancelleria federale di elaborare una strategia e delle linee guida per l’utilizzo dei cosiddetti «social network». Un rapporto sarà presentato entro fine marzo 2021.