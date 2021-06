Più soldi per treni, autobus, battelli e impianti a fune: il Consiglio federale ha chiesto oggi al Parlamento di sbloccare 4,35 miliardi di franchi per il quadriennio 2022-2025 per il traffico regionale di viaggiatori (TRV). Tale somma è di 250 milioni superiore al periodo precedente. Le conseguenze finanziarie a lungo termine della pandemia da coronavirus saranno invece trattate separatamente.