«Ci vogliono più mezzi finanziari per garantire la manutenzione della rete ferroviaria». Parola della consigliera federale Simonetta Sommaruga, che per i prossimi anni chiederà un supplemento di 1,3 miliardi di franchi destinati a tale scopo.

Ciò dovrebbe permettere di «evitare certe difficoltà in futuro», ha sostenuto la ministra dei trasporti socialista in interviste concesse a «Le Matin Dimanche» e alla «SonntagsZeitung».

In concreto, la consigliera federale bernese proporrà l’anno prossimo al Consiglio federale un credito di 14,5 miliardi per gli anni dal 2021 al 2024, 1,3 miliardi in più rispetto alla scorsa legislatura.