Colmare le lacune

Il Consiglio federale ritiene che la tematica della violenza domestica debba essere integrata ancora meglio nella formazione del personale sanitario. Affinché le vittime di violenza domestica possano far valere i propri diritti in un eventuale processo, la buona documentazione delle lesioni subite è di fondamentale importanza. Per questo motivo, il Consiglio federale ha deciso di esaminare, insieme ai Cantoni, il modo in cui le vittime di atti violenti potrebbero essere esonerate dalle pertinenti spese grazie all’aiuto alle vittime. Sebbene la presa in carico medica dei casi di violenza domestica è di competenza dei Cantoni, il Consiglio federale è tuttavia disposto a verificare l’opportunità di sancire per le autorità, in una futura revisione della LAV, un mandato di informazione e sensibilizzazione generale.