In una lettera aperta indirizzata al governo, le associazioni si lamentano del fatto che le donne non vengono prese sul serio, né in quanto esperte né in quanto persone interessate. Invece «abbiamo notevoli competenze negli ambiti essenziali per uscire dalla crisi».

Nella missiva viene inoltre ricordato che le donne svolgono oltre il 60% del lavoro in settori fondamentali in Svizzera come le cure o l’approvvigionamento. In generale, le autrici temono un aggravamento della disparità salariale fra generi a seguito dell’epidemia. Ritengono anche non sufficientemente presi in considerazioni ambiti che riguardano direttamente le donne come l’immigrazione, la presa a carico dei famigliari, la custodia dei bambini o l’istruzione a domicilio.