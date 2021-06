Le persone che si sono sposate da minorenni vanno maggiormente tutelate. Lo pensa il Consiglio federale, che ha aperto una procedura di consultazione fino al prossimo 29 ottobre per modificare il Codice civile con l’obiettivo di prolungare il termine entro il quale far valere la causa di nullità delle nozze.

In adempimento di un postulato accolto dal Consiglio nazionale, il governo, spiega in una nota odierna, ha sottoposto a una valutazione le disposizioni in vigore nel Codice civile sui matrimoni forzati e su quelli con minorenni. La conclusione è stata che su quest’ultimo punto sussiste un margine di miglioramento.

Secondo l’attuale diritto infatti, la causa di nullità è sanata non appena la persona raggiunge la maggiore età. L’esecutivo ritiene però inadeguato il limite di 18 anni. Per tutelare meglio gli interessati, propone quindi che le nozze possano essere annullate fino a quando il coniuge in questione compie 25 anni.

I minorenni coinvolti avranno così più tempo per riflettere sulla loro situazione, motiva il Consiglio federale. Prorogare il termine per la sanatoria è anche nell’interesse delle autorità legittimate a promuovere un’azione d’ufficio.

Il governo ha inoltre stabilito che il principio di mantenere in singoli casi un matrimonio contratto con minori va conservato, ma soltanto nel caso in cui sia nell’interesse del coniuge minorenne. Se nel frattempo quest’ultimo ha compiuto 18 anni, ma non ha ancora raggiunto i 25, esso deve poter esprimere la sua libera volontà di mantenere il vincolo matrimoniale.

Infine, per quanto riguarda le disposizioni sul matrimonio forzato, dalla valutazione non sono emersi aspetti da perfezionare. In questo caso l’azione di nullità rimane possibile senza limitazioni temporali.

