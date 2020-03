Il governo propone in particolare di uniformare le competenze per sopprimere, modificare e prolungare una misura terapeutica evitando così che un criminale, a causa delle molteplici autorità coinvolte, sia rilasciato e possa commettere un altro reato.

La riforme prevede anche misure per impedire che criminali pericolosi continuino, in singoli casi, ad essere rilasciati senza preparazione, assistenza o condizioni adeguate una volta scontata la sanzione. Se un condannato dopo aver scontato la pena non adempie i requisiti per l’internamento, andrebbe ad esempio seguito e controllato una volta rimesso in libertà.