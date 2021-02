A tale riguardo, la CAPTE-S ha accolto all’unanimità una mozione destinata a promuovere l’economia circolare e il riciclaggio della plastica. Il modello cui guardare, precisa una nota odierna dei servizi parlamentari, è la raccolta separata delle bottiglie in PET, un ambito in cui la Svizzera realizza una quota molto elevata nel paragone internazionale.

La CAPTE-S è contraria a una tassa sugli imballaggi di bevande e detersivi, ma preferisce puntare su soluzioni che coinvolgano l’intera filiera in collaborazione con i venditori al dettaglio e i privati. Per questo ha respinto per 9 voti a 2 un’altra mozione che auspica l’introduzione di un balzello su tutti gli imballaggi monouso in plastica contenenti meno del 25% di plastica riciclata, che aveva l’obiettivo di aumentarne la quota.

Pur condividendo l’obiettivo della mozione, la commissione crede che l’economia circolare abbia un potenziale notevole e che in questo ambito vadano cercate soluzioni innovative. L’approccio proposto dalla mozione non è quello giusto, in particolare a causa dell’elevato onere amministrativo legato all’introduzione di una nuova tassa d’incentivazione. Non da ultimo la CAPTE-S sostiene che l’introduzione di una tassa sugli imballaggi di plastica delle bevande e dei detersivi sarebbe una misura isolata, non inserita in un contesto più ampio.