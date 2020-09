Michel Platini, ex presidente della Uefa, è stato ascoltato oggi a Berna dal Ministero pubblico della Confederazione in merito ad un pagamento sospetto di 2 milioni di franchi effettuato nel 2011 dall’ex presidente della Fifa, Sepp Blatter, senza contratto scritto.

Platini, accompagnato dal suo avvocato, Dominic Nellen, è stato sentito per tre ore dal procuratore Thomas Hildebrand. «Tutto è andato molto bene in termini di domande per il mio cliente», ha affermato il legale all’AFP alla fine del colloquio, svoltosi a porte chiuse. Platini ha ora lo statuto di «accusato».