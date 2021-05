Ha finora riunito poche persone la manifestazione non autorizzata degli oppositori alle misure anti-Covid prevista oggi a Soletta. La polizia ha approntato un importante dispositivo e nel pomeriggio ha accerchiato e controllato un manipolo di manifestanti.

Sulla piazza del mercato, chiusa al pubblico per l’occasione, si sono udite singole persone urlare «Liberté», ha constatato un reporter di Keystone-ATS sul posto. La polizia ha invitato i passanti a deviare su altre strade del centro storico.

Le forze dell’ordine avevano già avvertito martedì scorso i manifestanti che avrebbero dovuto aspettarsi misure di polizia come fermi o allontanamenti e, a seconda della situazione, conseguenze penali come multe o denunce. Mercoledì anche le autorità cittadine hanno esortato i vari gruppi a non riunirsi a Soletta.