Il mese di gennaio in Svizzera è stato contrassegnato da temperature medie, ma poco sole. E in alcune stazioni di rilevamento ci sono state tre volte più precipitazioni rispetto alla norma, annuncia stamane MeteoSvizzera via Twitter. In alcuni casi, sono stati raggiunti dei record, precisa l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia. A Zurigo, per esempio, si sono registrati 150 l/m2 di precipitazioni. Solo negli anni 1910 e 2004 è stato più umido.