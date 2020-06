Verrà lanciata venerdì la campagna per la votazione federale in agenda il 27 settembre prossimo in cui verrà deciso l’acquisto o meno di nuovi aerei di combattimento per un valore complessivo di 6 miliardi di franchi. Alla conferenza stampa di venerdì in cui il Consiglio federale presenterà il progetto, oltre a quella della capa del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) Viola Amherd, è stata annunciata tra gli altri anche la partecipazione della 29.enne Fanny Chollet, ormai conosciuta come Shotty, ossia la prima pilota di jet da combattimento svizzera.

Una scelta che sta già creando qualche critica in seno al comitato referendario che considera la presenza della giovane donna come una trovata pubblicitaria. «Quest’idea dimostra come Viola Amherd sia un’abile stratega e una bravissima comunicatrice», ha commentato a Ticinonews Laura Riget, per il Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE). «Dal punto di vista personale posso ammirare questa giovane donna che si è messa in gioco in ambienti ostici, ma è un modo per distogliere l’attenzione dalla vera posta in gioco», ha continuato la politica socialista sottolineando come le spese di manutenzione per questi nuovi mezzi potrebbero raggiungere i 24 miliardi.