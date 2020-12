La foto di una funivia affollata in piena pandemia in una stazione sciistica vallesana ha suscitato numerose polemiche. Il caso, riferisce «LeNouvelliste», è nato da una foto che mostrava un folto gruppo di persone ammassate ieri all’ingresso della funivia della stazione sciistica di Verbier (VS). Il governo cantonale ha subito chiesto provvedimenti, che stamane sono stati adottati: rispetto dei segnali a terra, distanziamento e personale aggiuntivo.