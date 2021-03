La gestione dei politecnici federali (PF) sarà basata sui principi del governo d’impresa e le competenze di sorveglianza del Consiglio dei PF saranno riviste. Dopo il Consiglio nazionale, oggi gli Stati hanno approvato all’unanimità le proposte della conferenza di conciliazione in merito alla revisione parziale della legge sui PF. Il dossier è pronto per le votazioni finali.

La nuova normativa attua le raccomandazioni del Controllo federale delle finanze e mira a rendere maggiormente indipendenti l’uno dall’altro il piano operativo e quello strategico. Nella legge viene pertanto stabilito in quali ambiti i membri istituzionali del Consiglio dei PF (i presidenti, i direttori degli istituti di ricerca e i rappresentanti delle assemblee universitarie) non hanno diritto di voto o devono ricusarsi. Sarà così sancita a livello giuridico la prassi attualmente in uso.