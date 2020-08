Schiaffo per il Consiglio federale: la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha infatti sospeso l’esame del messaggio sulla politica agricola 2022 (PA22+), sostenendo che il progetto, nella sua versione attuale, «comporti soltanto punti negativi». Il dibattito si concentrerà unicamente sui mezzi finanziari per gli anni 2022-2025.

Il messaggio del Consiglio federale, che si riferisce al periodo 2022-2025, prevede un importo complessivo di 13,774 miliardi di franchi per l’agricoltura. La riforma dovrebbe entrare in vigore il primo gennaio 2022.

Secondo una nota odierna dei servizi parlamentari, le esigenze supplementari e più elevate pretese dal settore, la riduzione dei pagamenti diretti, il rischio di una caduta dei prezzi e del reddito, la diminuzione del grado di autoapprovvigionamento, non offrono all’agricoltura prospettive a lungo termine.

Per questi motivi, per 6 voti a 4 la CET-S ha presentato due postulati in cui si chiedono chiarimenti su diversi punti del progetto, ai quali l’amministrazione non avrebbe risposto in maniera esauriente in precedenza, e si domanda la sospensione dell’esame.

I due postulati saranno trattati dal Consiglio degli Stati in occasione della sessione invernale 2020. Una minoranza contesta la sospensione ritenendo urgente un quadro legale stabile per una professione sottoposta a forti pressioni. Essa crede, d’altro canto, che si manchi l’opportunità di preparare per tempo l’agricoltura agli sviluppi internazionali e alle sfide ecologiche che si presenteranno in futuro.

Dibattito già rinviato

Il dibattito in aula sulla PA22+ avrebbe dovuto tenersi già in settembre ma, a causa dei ritardi nelle deliberazioni dovuti all’emergenza coronavirus, l’esame è stato rinviato. La CET-S ne approfitterà per valutare due iniziative popolari che chiedono una riduzione dell’uso di pesticidi e di antibiotici in agricoltura

Ora la decisione di sospendere lo studio del progetto governativo. Particolarmente critici col progetto sono i contadini e l’UDC, che respingono al mittente le proposte governative.

L’11 agosto scorso, dalle colonne della «Neue Zürcher Zeitung», il presidente dell’Unione svizzera degli agricoltori (USC), Markus Ritter, aveva criticato aspramente la politica agricola della Confederazione.

«Quello che mi preoccupa enormemente - aveva dichiarato - è che in Svizzera ci vengono imposte sempre più normative. Ma quando si tratta di carne di manzo e pollo importata, Berna chiude semplicemente gli occhi».

Il rapporto sulla riforma agricola dice esplicitamente che standard per la sostenibilità dei prodotti sono impossibili da inserire negli accordi di libero scambio, precisa il presidente dell’USC, che è pure consigliere nazionale per il PPD (SG).

«Se il Parlamento ci imporrà tante regolamentazioni quante ne prevede la riforma agricola, io non potrò accettare l’accordo di libero scambio con il Mercosur», il mercato comune dell’America meridionale che comprende Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay», aveva minacciato.

Secondo Ritter ci sono due opzioni per l’agricoltura svizzera: «o otteniamo con i voti dei liberali-radicali una politica agricola di prossimità, che lascia spazio al libero scambio; oppure ci avviciniamo ai Verdi e chiudiamo la porta al libero mercato».

In febbraio Ritter aveva proposto un’alleanza con il partito ecologista. I contadini sarebbero chiamati a introdurre standard ambientali leggermente più elevati e in cambio sosterrebbero i Verdi nelle loro richieste concernenti le importazioni agricole. Gli ecologisti si erano dichiarati pronti a discuterne.

