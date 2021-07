Per il Cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr, durante la pandemia di Covid-19 la cooperazione tra politica e scienza è venuta a mancare in Svizzera. La relazione tra questi due ambiti non è abbastanza chiara e, a volte, è percorsa da tensioni.

I contatti fra i due mondi sono inoltre rari, ha indicato il Cancelliere in un’intervista apparsa oggi sul Tages-Anzeiger. Durante la pandemia, esperti scientifici hanno dato conferenze stampa di cui i politici non erano a conoscenza, prosegue.

La politica svizzera funziona essenzialmente con le maggioranze e non su prove scientifiche, ha aggiunto il Cancelliere. Spesso il mondo politico ha fatto capo alla scienza soltanto per comunicare verità spiacevoli o per confermare le proprie opinioni. «Lo scambio tra politica e scienza deve essere più intenso e istituzionalizzato in futuro», ha detta di Thurnheer.