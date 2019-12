Il Consiglio degli Stati, senza voti contrari, ha approvato oggi - martedì - diversi crediti per la costruzione di immobili ad uso civile per complessivi 432,5 milioni di franchi. Nella somma sono inclusi crediti per la realizzazione di tre centri federali per richiedenti asilo e 315,9 milioni destinati a diverse costruzioni civili.

Un credito di 94,4 milioni contempla la realizzazione di tre centri per richiedenti l’asilo, uno ad Altstätten per 43 milioni, un altro a Le Grand Saconnex per 27,3 milioni e un terzo a Svitto per 24,1 milioni.

Il credito di 315,9 milioni prevede la costruzione di un immobile nel centro sportivo di Macolin per 41,7 milioni, la costruzione di un edificio amministrativo a Zollikofen per 114,2 milioni e un credito di 160 milioni per altre costruzioni civili. A queste somme si aggiungono 22,2 milioni per la proroga del contratto di locazione per il Tribunale federale di Lucerna.

