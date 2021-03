L’UDC e il Mouvement citoyens genevois (MCG) avevano lanciato un referendum contro la legge approvata lo scorso giugno dal parlamento cantonale, che prevede un indennizzo pari all’80% della perdita di guadagno, fino a un massimo di 4’000 franchi al mese, per le persone che non hanno ricevuto altre compensazioni in relazione alla pandemia. L’aiuto è destinato in particolare ai lavoratori intermittenti dello spettacolo, ai lavoratori su chiamata e al personale domestico. Costo stimato dell’operazione: 15 milioni di franchi.