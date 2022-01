Ignazio Cassis ha attraversato questo pomeriggio la frontiera franco-svizzera a Les Verrières (NE) per celebrare il 150. anniversario dell’internamento in Svizzera dell’armata orientale francese comandata dal generale Bourbaki, in fuga dalle truppe prussiane.

«Firmando la Convenzione di Verrières, la Svizzera ha offerto rifugio e protezione a circa 90’000 soldati e ufficiali francesi. La cifra rappresenta circa il 3% della popolazione svizzera di allora», ha detto presidente della Confederazione in presenza di funzionari francesi, tra cui il ministro del turismo Jean-Baptiste Lemoyne e l’ambasciatore francese in Svizzera.

Questa accoglienza «testimonia la solidarietà e i legami inalienabili tra i nostri due paesi», ha sottolineato il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), affermando inoltre quanto sia importante ricordare che la pace in Europa da quasi 80 anni è dovuta all’unificazione europea. «È essenziale non dimenticare l’obiettivo originale dell’Unione Europea: mai più la guerra sul suolo europeo», ha detto il ticinese.

Dopo essere stati disarmati dall’esercito svizzero, i soldati francesi furono curati, nutriti e alloggiati in 188 comuni in tutto il paese, ad eccezione del Ticino. L’esercito di Bourbaki lasciò la Svizzera sei settimane dopo per tornare in Francia.