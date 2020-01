Il documento si basa su una mozione socialista al Consiglio nazionale sostenuta da quasi tutti i partiti, si legge in un comunicato odierno della rete migrationscharta.ch. In particolare si chiede lo sviluppo di un sistema civile di salvataggio in mare finanziato e organizzato a livello europeo.

La petizione mira anche a impegnarsi per una ripartizione delle persone salvate in mare rispettando i principi umanitari e dello Stato di diritto. Secondo il testo, Consiglio federale e Parlamento devono creare basi legali per garantire un’accoglienza rapida e decentralizzata in Svizzera.