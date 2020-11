Simonazzi ha aggiunto che l’esecutivo si augura un pronto ristabilimento delle persone ferite da una donna. Quest’ultima, secondo le autorità, soffrirebbe di disturbi psichici; nel recente passato è finita nel mirino delle autorità per aver voluto raggiungere un combattente islamico attivo in Siria.

Già ieri in serata, la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga ha contattato il presidente del governo ticinese per esprimergli solidarietà e sostegno, ha poi aggiunto Simonazzi, secondo cui l’Esecutivo è stato informato anche dell’apertura di un’inchiesta da parte del Ministero pubblico della Confederazione.

Presente davanti ai media per presentare la riforma delle pensioni, il consigliere federale Alain Berset ne ha approfittato per prendere posizione, per la prima volta pubblicamente, sul tentativo di ricatto cui è stato vittima nell’inverno 2019. Il «ministro» friburghese ha spiegato che si tratta di una faccenda privata e che il caso è chiuso con la sentenza passata in giudicato. Al momento dei fatti, aveva informato il presidente della Confederazione dell’epoca e la ministra di giustizia e polizia, Karin Keller-Sutter sul fatto che avesse denunciato il tentativo di ricatto.