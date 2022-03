Nella sua seduta odierna il Consiglio federale ha:

- SANZIONI: approvato l’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina, riprendendo altri pacchetti di sanzioni dell’Unione europea contro la Russia. Le nuove misure riguardano in particolare il commercio e il settore finanziario;

- GAS: preso atto della situazione sui mercati energetici europei dopo l’invasione russa dell’Ucraina e delle sue conseguenze sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Svizzera. Allo stato attuale quest’ultimo è assicurato per l’inverno ancora in corso. Misure sono però necessarie per assicurarlo anche nell’inverno 2022/23;

- RIFUGIATI UCRAINI: proposto di attivare lo statuto di protezione S per i rifugiati ucraini in fuga dalla guerra. Questo conferisce un diritto di soggiorno in Svizzera senza espletare una procedura d’asilo ordinaria e consente alla Svizzera di aderire alla strategia adottata ieri dalla maggioranza degli Stati membri dell’UE. Prima di decidere in via definitiva, saranno consultati i Cantoni e le organizzazioni partner entro la metà della settimana prossima;

- DATI: preso atto dei risultati della prima fase della trasformazione digitale, che si è concentrata sulle imprese, il cui obiettivo è la gestione in comune dei dati di base. È nel contempo stata avviata la seconda fase, che riguarda persone fisiche, edifici e abitazioni. Lo scopo è far sì che i dati vengano trattati in modo coordinato dalla Confederazione e possano essere utilizzati dalle amministrazioni a tutti i livelli: si dovrà comunicare solo una volta i dati alle autorità. Dopo questa prima immissione, non dovranno più essere rilevati da altri servizi (federali, cantonali o comunali);

- REGISTRI IMPRESE E EDIFICI: approvato la revisione parziale dell’ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS). Tale modifica «rappresenta una pietra miliare per l’ulteriore sviluppo della gestione comune dei dati di base della Confederazione nel settore delle imprese». Si assicurano così la chiarezza e la trasparenza per quanto riguarda la definizione e il trattamento di tali dati. La revisione dell’allegato dell’ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA), invece, prevede l’ampliamento delle informazioni pubblicamente accessibili online al fine di incrementare il potenziale del sistema informativo di riferimento (REA);

- TRAPIANTI: approvato adeguamenti delle due convenzioni tariffali per la rimunerazione dei trapianti di organi e di cellule staminali. Le due intese sono state stipulate tra la Federazione svizzera per compiti comunitari degli assicuratori malattia (SVK) e H+ gli ospedali svizzeri;

- LAVORATORI QUALIFICATI: adottato una serie di misure per agevolare l’ammissione di lavoratori qualificati provenienti da Stati terzi in modo da sostenere i settori confrontati con una comprovata carenza. Riducono gli ostacoli amministrativi e rafforzano la capacità innovativa dell’economia. Entreranno in vigore entro fine 2022;

- PROTEZIONE CIVILE e ESERCITO: deciso di valutare la possibilità di introdurre un obbligo di servizio per le donne. Lo scopo è garantire a lungo termine all’esercito e alla protezione civile un numero sufficiente di effettivi;

- GESTIONE PERSONALE: adottato il rapporto sulla gestione del personale dell’Amministrazione federale. Alla fine del 2021 sono stati raggiunti gli obiettivi in tre ambiti: quota di apprendisti, quota di praticanti universitari e rappresentanza delle comunità linguistiche. I valori relativi alla ripartizione dei sessi e la quota di persone disabili sono ancora al di sotto della fascia di valori auspicata, pur registrando un aumento rispetto all’anno precedente;

- PMI: fissato al 15 aprile l’entrata in vigore di uno sistema di sostegno alla promozione delle PMI e delle start up da parte di Innosuisse. Berna partecipa al programma di ricerca dell’UE Orizzonte Europa solo come Stato terzo, e per questo le aziende elvetiche innovative non hanno accesso allo strumento di promozione europeo;

- INIZIATIVA BIODIVERSITÀ: chiesto al Parlamento di bocciare l’iniziativa «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)». Per il governo limiterebbe in modo eccessivo il margine di manovra di Confederazione e Cantoni. Ritenendo che la diversità biologica vada meglio protetta, l’esecutivo ha deciso di proporre un controprogetto indiretto, ossia tramite una revisione della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);

- GINEVRA INTERNAZIONALE: deciso di prolungare di dieci anni la durata della fondazione Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA) e di continuare a finanziarla con tre milioni di franchi all’anno;

- LEGGE MEZZI ELETTRONICI: trasmesso al parlamento il messaggio sulla legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA). Obiettivo: creare le basi legali per una trasformazione digitale efficace dell’Amministrazione federale e per l’interazione tra autorità, popolazione e imprese.

- SGRAVIO IMPRESE: deciso di presentare entro la fine del 2022 due messaggi: il primo riguardante l’introduzione di un freno alla regolamentazione, sul modello del freno alle spese, e un secondo relativo alla legge sullo sgravio delle imprese (LSgrI);

©CdT.ch - Riproduzione riservata