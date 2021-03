Fra le personalità più impegnate per il divieto di dissimulazione del viso (iniziativa anti-burqa), in votazione il 7 marzo, c’è Saïda Keller-Messahli, fondatrice e presidente del Forum per un Islam progressista. L’abbiamo intervistata.

In Svizzera si calcola ci siano una trentina di donne che portano il velo integrale. E secondo studi lo fanno volontariamente. È giusto andare a modificare la Costituzione federale per un fenomeno tanto marginale?«Lo studio a cui si riferisce è dibattuto. Il suo autore, il ricercatore Andreas Tunger-Zanetti, ha parlato con una sola donna con il velo integrale. Non lo trovo serio. A ogni modo lo studio parla di donne convertitesi in Svizzera. Si tratta di una categoria speciale, appunto perché ha scelto volontariamente di mettere il burqa o il niqab. Non l’ha...