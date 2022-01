Passato agli Stati come una lettera alla posta, l’accordo fiscale sui frontalieri potrebbe avere vita meno facile al Nazionale. Martedì 25 gennaio il dossier sarà esaminato dalla Commissione dell’economia e dei tributi, che dovrà fornire il preavviso in vista della sessione di marzo. I lavori si potrebbero concludere con una richiesta di sospensione. A presentarla sarà Fabio Regazzi (PPD) che si dice fiducioso di poter raccogliere una maggioranza per mandare un segnale chiaro al Consiglio federale: tutto resta bloccato finché il Governo non avrà presentato un piano d’azione e impegni vincolanti per risolvere i punti ancora in sospeso con l’Italia, vale a dire l’accesso senza ostacoli al mercato dei servizi finanziari transfrontaliero e la cancellazione dell’ultima black list fiscale sulle persone...