Il Servizio per la lotta al razzismo istituisce un programma prioritario per progetti contro il razzismo in internet e introduce una nuova categoria di aiuti finanziari denominata «laboratorio» per potenziare il suo sostegno ad approcci innovativi e creativi.

I discorsi d’odio di stampo razzista dilagano sul web e hanno effetti manifesti sulla società. Dall’anno prossimo, il Servizio per la lotta al razzismo (SLR) intende quindi destinare i suoi aiuti finanziari anche alla promozione di progetti incentrati sulla lotta al razzismo in rete. A tale scopo istituisce un nuovo programma prioritario pluriennale finalizzato, fra l’altro, a determinare in che modo lo Stato e la società civile, ma anche la scuola, possano gestire questo nuovo fenomeno e come si possano applicare le norme della convivenza sociale anche nella realtà virtuale. Il programma rientra in una serie di misure previste nei prossimi anni per combattere il razzismo in Internet. In quest’ambito, inoltre, il SLR collaborerà con la piattaforma «Giovani e media» dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Enti promotori più forti: una risorsa preziosa

Il SLR introduce anche una nuova categoria di aiuti finanziari specificamente destinati a progetti «laboratorio» che sperimentano approcci innovativi e creativi nel combattere il razzismo. Gli enti promotori sono una risorsa preziosa, poiché provvedono ad attuare misure concrete a livello locale e a focalizzarle su precisi gruppi target, fungendo così da moltiplicatori nella lotta al razzismo. Dovrebbero pertanto essere maggiormente sostenuti. Nel quadro dei convegni-laboratorio previsti potranno instaurare e coltivare attivamente contatti, imparare gli uni dagli altri e trasmettere a terzi quanto appreso dalle esperienze maturate. Gli esperti affiancati loro contribuiranno a professionalizzare il lavoro grazie alle conoscenze specialistiche e metodologiche di cui dispongono.

Settimane contro il razzismo

Le Città e i Cantoni utilizzano le settimane contro il razzismo, organizzate ogni anno nel mese di marzo, per sensibilizzare la popolazione e la pubblica amministrazione al tema della discriminazione razziale nella vita quotidiana. Come sinora il SLR sostiene le settimane contro il razzismo, ma presterà maggiore attenzione a garantire che rientrino in una strategia globale di protezione dalla discriminazione.

Aiuti finanziari per la prevenzione

Dal 2001 il SLR ha a disposizione 900 000 franchi l’anno circa per sostenere progetti che tematizzano esplicitamente la discriminazione razziale e il razzismo e che contribuiscono alla lotta contro il razzismo mediante attività concrete. La base legale di questi aiuti finanziari è data dall’ordinanza sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo. I contributi servono a finanziare il lavoro di prevenzione e sensibilizzazione condotto sul lungo termine per combattere in modo duraturo il razzismo e per promuovere i diritti umani. Da sempre, un terzo degli aiuti è destinato a progetti in ambito scolastico.

